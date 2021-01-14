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14 كانون الثاني 2021 - 17:09
14/01/2021 17:09:51
مريض بحاجة إلى بلاسما من فئة A+ في مستشفى الجعيتاوي. للمساعدة الاتصال على الرقم: 01590000
مريض بحاجة إلى بلاسما من فئة A+ في مستشفى الجعيتاوي. للمساعدة الاتصال على الرقم: 01590000
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LBCI News Lebanon
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