آخر الأخبار
14 كانون الثاني 2021 - 17:09
Back

مريض بحاجة إلى بلاسما من فئة A+ في مستشفى الجعيتاوي. للمساعدة الاتصال على الرقم: 01590000

مريض بحاجة إلى بلاسما من فئة A+ في مستشفى الجعيتاوي. للمساعدة الاتصال على الرقم: 01590000 Lebanon, news ,lbci ,أخبار بلاسما,بحاجة,مريض,
episodes
مريض بحاجة إلى بلاسما من فئة A+ في مستشفى الجعيتاوي. للمساعدة الاتصال على الرقم: 01590000
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً