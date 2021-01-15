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15 كانون الثاني 2021 - 08:03
15/01/2021 08:03:52
بدء جلسة مجلس النواب في قصر الاونيسكو لدرس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا
بدء جلسة مجلس النواب في قصر الاونيسكو لدرس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا
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