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15 كانون الثاني 2021 - 08:03
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بدء جلسة مجلس النواب في قصر الاونيسكو لدرس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا

بدء جلسة مجلس النواب في قصر الاونيسكو لدرس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا Lebanon, news ,lbci ,أخبار النواب,مجلس,جلسة,
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بدء جلسة مجلس النواب في قصر الاونيسكو لدرس اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تنظيم الاستخدام المستجد للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا
Lebanon News
 
 
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