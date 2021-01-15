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15 كانون الثاني 2021 - 10:03
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أ.ف.ب: البنتاغون يعلن خفض عديد القوات الأميركية إلى 2500 جندي في كل من أفغانستان والعراق

أ.ف.ب: البنتاغون يعلن خفض عديد القوات الأميركية إلى 2500 جندي في كل من أفغانستان والعراق Lebanon, news ,lbci ,أخبار يعلن,البنتاغون,
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أ.ف.ب: البنتاغون يعلن خفض عديد القوات الأميركية إلى 2500 جندي في كل من أفغانستان والعراق
Lebanon News
 
 
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