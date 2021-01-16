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16 كانون الثاني 2021 - 04:18
16/01/2021 04:18:06
د. ايفلين حتي للـ LBCI: تجهيز المستشفيات لاستقبال مرضى كورونا مكلف ويحتاج إلى جهد كبير بما في ذلك تدريب الطاقم التمريضي ولكن اليوم علينا تفعيل كل الطاقات وهناك شركات تأمين لا تغطي مريض كورونا
د. ايفلين حتي للـ LBCI: تجهيز المستشفيات لاستقبال مرضى كورونا مكلف ويحتاج إلى جهد كبير بما في ذلك تدريب الطاقم التمريضي ولكن اليوم علينا تفعيل كل الطاقات وهناك شركات تأمين لا تغطي مريض كورونا
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