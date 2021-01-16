آخر الأخبار
16 كانون الثاني 2021 - 04:47
16/01/2021 04:47:53
البزري للـLBCI : من يستحق تلقي اللقاح أوّلا هم العاملين في القطاع الصحي خصوصًا من في الخطوط الأمامية والممرض والمسعف قبل الطبيب
البزري للـLBCI : من يستحق تلقي اللقاح أوّلا هم العاملين في القطاع الصحي خصوصًا من في الخطوط الأمامية والممرض والمسعف قبل الطبيب
Lebanon, news ,lbci ,أخبار يستحق,للـLBCI,البزري,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً