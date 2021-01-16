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16 كانون الثاني 2021 - 04:46
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البزري للـ LBCI: بالحد الادنى لدينا 20 برادا ولا مشكلة بالقدرة التخزينية للقاحات فايزر وهناك آلية لاستخدام اللقاحات بحلول 5 ايام من وصوله

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البزري للـ LBCI: بالحد الادنى لدينا 20 برادا ولا مشكلة بالقدرة التخزينية للقاحات فايزر وهناك آلية لاستخدام اللقاحات بحلول 5 ايام من وصوله
Lebanon News
 
 
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