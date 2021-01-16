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16 كانون الثاني 2021 - 05:22
16/01/2021 05:22:26
المدير العام للمالية بالوكالة جورج معراوي للـ LBCI عن توزيع الدعم على الاسر الأكثر فقراً: الشؤون الاجتماعية تهتم باللوائح التي تصنف الأكثر حاجة بالتعاون مع الجيش اللبناني
المدير العام للمالية بالوكالة جورج معراوي للـ LBCI عن توزيع الدعم على الاسر الأكثر فقراً: الشؤون الاجتماعية تهتم باللوائح التي تصنف الأكثر حاجة بالتعاون مع الجيش اللبناني
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