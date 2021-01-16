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16 كانون الثاني 2021 - 11:31
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رويترز: إيران تقول إنها قد تقاضي الولايات المتحدة في الجنائية الدولية بزعم اتخاذ "إجراءات غير قانونية" بحق دبلوماسيين إيرانيين في الأمم المتحدة

رويترز: إيران تقول إنها قد تقاضي الولايات المتحدة في الجنائية الدولية بزعم اتخاذ "إجراءات غير قانونية" بحق دبلوماسيين إيرانيين في الأمم المتحدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار إنها,تقول,إيران,رويترز,
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رويترز: إيران تقول إنها قد تقاضي الولايات المتحدة في الجنائية الدولية بزعم اتخاذ &quot;إجراءات غير قانونية&quot; بحق دبلوماسيين إيرانيين في الأمم المتحدة
Lebanon News
 
 
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