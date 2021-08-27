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27 آب 2021 - 11:49
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ميقاتي لـ"الحدث": هناك عقد كبيرة جدا وآمل أن أتجاوزها وحتما لن أعرض العقد لأنني جاد بتشكيل الحكومة

ميقاتي لـ"الحدث": هناك عقد كبيرة جدا وآمل أن أتجاوزها وحتما لن أعرض العقد لأنني جاد بتشكيل الحكومة Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الحدث,quot,ميقاتي,
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ميقاتي لـ&quot;الحدث&quot;: هناك عقد كبيرة جدا وآمل أن أتجاوزها وحتما لن أعرض العقد لأنني جاد بتشكيل الحكومة
Lebanon News
 
 
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