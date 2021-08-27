آخر الأخبار
27 آب 2021 - 11:49
27/08/2021 11:49:29
ميقاتي لـ"الحدث": هناك عقد كبيرة جدا وآمل أن أتجاوزها وحتما لن أعرض العقد لأنني جاد بتشكيل الحكومة
ميقاتي لـ"الحدث": هناك عقد كبيرة جدا وآمل أن أتجاوزها وحتما لن أعرض العقد لأنني جاد بتشكيل الحكومة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الحدث,quot,ميقاتي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً