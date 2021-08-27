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27 آب 2021 - 12:19
27/08/2021 12:19:02
ميقاتي لـ"الحدث": يجب وجود حكومة بالحد الأدنى لوقف الانهيار وبعض المعنيين يتعاملون وكأننا بدستور ما قبل الطائف
ميقاتي لـ"الحدث": يجب وجود حكومة بالحد الأدنى لوقف الانهيار وبعض المعنيين يتعاملون وكأننا بدستور ما قبل الطائف
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