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27 آب 2021 - 14:13
27/08/2021 14:13:33
البيت الأبيض يقول إن بايدن أوضح أنه لا يريد بقاء المسؤولين عن هجوم كابول "على وجه الأرض بعد الآن "
البيت الأبيض يقول إن بايدن أوضح أنه لا يريد بقاء المسؤولين عن هجوم كابول "على وجه الأرض بعد الآن "
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LBCI News Lebanon
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