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27 آب 2021 - 14:13
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البيت الأبيض يقول إن بايدن أوضح أنه لا يريد بقاء المسؤولين عن هجوم كابول "على وجه الأرض بعد الآن "

البيت الأبيض يقول إن بايدن أوضح أنه لا يريد بقاء المسؤولين عن هجوم كابول "على وجه الأرض بعد الآن " Lebanon, news ,lbci ,أخبار بايدن,يقول,الأبيض,البيت,
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البيت الأبيض يقول إن بايدن أوضح أنه لا يريد بقاء المسؤولين عن هجوم كابول &quot;على وجه الأرض بعد الآن &quot;
Lebanon News
 
 
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