آخر الأخبار
27 آب 2021 - 14:22
Back

نصرالله: استدعاء المحقق العدلي لرئيس حكومة تصريف الأعمال هو استضعاف له ومرفوض ومخالف لنصوص الدستور

نصرالله: استدعاء المحقق العدلي لرئيس حكومة تصريف الأعمال هو استضعاف له ومرفوض ومخالف لنصوص الدستور Lebanon, news ,lbci ,أخبار لرئيس,العدلي,المحقق,استدعاء,نصرالله,
episodes
نصرالله: استدعاء المحقق العدلي لرئيس حكومة تصريف الأعمال هو استضعاف له ومرفوض ومخالف لنصوص الدستور
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً