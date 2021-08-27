آخر الأخبار
27 آب 2021 - 14:22
27/08/2021 14:22:20
نصرالله: استدعاء المحقق العدلي لرئيس حكومة تصريف الأعمال هو استضعاف له ومرفوض ومخالف لنصوص الدستور
نصرالله: استدعاء المحقق العدلي لرئيس حكومة تصريف الأعمال هو استضعاف له ومرفوض ومخالف لنصوص الدستور
Lebanon, news ,lbci ,أخبار لرئيس,العدلي,المحقق,استدعاء,نصرالله,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً