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27 آب 2021 - 15:08
27/08/2021 15:08:50
الوكالة الوطنية: شبان غاضبون حطموا ماكينات تعبئة البنزين في محطة على مدخل مدينة بعلبك الجنوبي
الوكالة الوطنية: شبان غاضبون حطموا ماكينات تعبئة البنزين في محطة على مدخل مدينة بعلبك الجنوبي
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LBCI News Lebanon
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