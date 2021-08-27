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27 آب 2021 - 15:08
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الوكالة الوطنية: شبان غاضبون حطموا ماكينات تعبئة البنزين في محطة على مدخل مدينة بعلبك الجنوبي

الوكالة الوطنية: شبان غاضبون حطموا ماكينات تعبئة البنزين في محطة على مدخل مدينة بعلبك الجنوبي Lebanon, news ,lbci ,أخبار حطموا,غاضبون,شبان,الوطنية,الوكالة,
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الوكالة الوطنية: شبان غاضبون حطموا ماكينات تعبئة البنزين في محطة على مدخل مدينة بعلبك الجنوبي
Lebanon News
 
 
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