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27 آب 2021 - 15:38
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رويترز: مسؤول قطري يقول الوضع في كابول أصبح صعبا على الأرض في ضوء التطورات الأخيرة والإجراءات الإضافية التي فرضت

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رويترز: مسؤول قطري يقول الوضع في كابول أصبح صعبا على الأرض في ضوء التطورات الأخيرة والإجراءات الإضافية التي فرضت
Lebanon News
 
 
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