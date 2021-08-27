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27 آب 2021 - 15:48
27/08/2021 15:48:36
مسؤول من طالبان: بمجرد رحيل الأمريكيين سنكون بانتظار إشارة منهم ثم سنتولى الأمر وهذا يمكن أن يحدث خلال مطلع الأسبوع
مسؤول من طالبان: بمجرد رحيل الأمريكيين سنكون بانتظار إشارة منهم ثم سنتولى الأمر وهذا يمكن أن يحدث خلال مطلع الأسبوع
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LBCI News Lebanon
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