آخر الأخبار
27 آب 2021 - 17:58
27/08/2021 17:58:25
مصادر محلية في البصرة لسكاي نيوز: إطلاق صواريخ يشتبه أن تكون موجهة إلى قاعدة أميركية عند الحدود الكويتية
مصادر محلية في البصرة لسكاي نيوز: إطلاق صواريخ يشتبه أن تكون موجهة إلى قاعدة أميركية عند الحدود الكويتية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار لسكاي,البصرة,محلية,مصادر,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً