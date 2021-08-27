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27 آب 2021 - 17:58
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مصادر محلية في البصرة لسكاي نيوز: إطلاق صواريخ يشتبه أن تكون موجهة إلى قاعدة أميركية عند الحدود الكويتية

مصادر محلية في البصرة لسكاي نيوز: إطلاق صواريخ يشتبه أن تكون موجهة إلى قاعدة أميركية عند الحدود الكويتية Lebanon, news ,lbci ,أخبار لسكاي,البصرة,محلية,مصادر,
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مصادر محلية في البصرة لسكاي نيوز: إطلاق صواريخ يشتبه أن تكون موجهة إلى قاعدة أميركية عند الحدود الكويتية
Lebanon News
 
 
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