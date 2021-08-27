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27 آب 2021 - 23:36
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رويترز نقلاً عن مسؤول غربي: عمليات إجلاء المدنيين بمطار كابول تتواصل "بوتيرة سريعة للغاية"

رويترز نقلاً عن مسؤول غربي: عمليات إجلاء المدنيين بمطار كابول تتواصل "بوتيرة سريعة للغاية" Lebanon, news ,lbci ,أخبار غربي,مسؤول,نقلاً,رويترز,
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رويترز نقلاً عن مسؤول غربي: عمليات إجلاء المدنيين بمطار كابول تتواصل &quot;بوتيرة سريعة للغاية&quot;
Lebanon News
 
 
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