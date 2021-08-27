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27 آب 2021 - 23:36
27/08/2021 23:36:00
رويترز نقلاً عن مسؤول غربي: عمليات إجلاء المدنيين بمطار كابول تتواصل "بوتيرة سريعة للغاية"
رويترز نقلاً عن مسؤول غربي: عمليات إجلاء المدنيين بمطار كابول تتواصل "بوتيرة سريعة للغاية"
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LBCI News Lebanon
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