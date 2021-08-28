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28 آب 2021 - 03:33
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الوكالة الوطنية: محتجون يقفلون الطريق الدولية العبدة -العبودية عند محطة الحلبي على مفترق بلدة تلبيرة احتجاجا على عدم توافر المحروقات

الوكالة الوطنية: محتجون يقفلون الطريق الدولية العبدة -العبودية عند محطة الحلبي على مفترق بلدة تلبيرة احتجاجا على عدم توافر المحروقات Lebanon, news ,lbci ,أخبار الطريق,يقفلون,محتجون,الوطنية,الوكالة,
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الوكالة الوطنية: محتجون يقفلون الطريق الدولية العبدة -العبودية عند محطة الحلبي على مفترق بلدة تلبيرة احتجاجا على عدم توافر المحروقات
Lebanon News
 
 
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