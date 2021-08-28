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28 آب 2021 - 03:33
28/08/2021 03:33:34
الوكالة الوطنية: محتجون يقفلون الطريق الدولية العبدة -العبودية عند محطة الحلبي على مفترق بلدة تلبيرة احتجاجا على عدم توافر المحروقات
الوكالة الوطنية: محتجون يقفلون الطريق الدولية العبدة -العبودية عند محطة الحلبي على مفترق بلدة تلبيرة احتجاجا على عدم توافر المحروقات
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LBCI News Lebanon
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