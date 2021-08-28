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28 آب 2021 - 10:41
28/08/2021 10:41:42
مسؤول أميركي لـ"رويترز": هدف ضربة الجمعة بطائرة مسيرة في أفغانستان لم يكن على الأرجح مسؤولا رفيعا في الدولة الاسلامية -ولاية خراسان ومن غير المستبعد القيام بعمليات في المستقبل
مسؤول أميركي لـ"رويترز": هدف ضربة الجمعة بطائرة مسيرة في أفغانستان لم يكن على الأرجح مسؤولا رفيعا في الدولة الاسلامية -ولاية خراسان ومن غير المستبعد القيام بعمليات في المستقبل
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LBCI News Lebanon
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