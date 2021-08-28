مسؤول أميركي لـ"رويترز": هدف ضربة الجمعة بطائرة مسيرة في أفغانستان لم يكن على الأرجح مسؤولا رفيعا في الدولة الاسلامية -ولاية خراسان ومن غير المستبعد القيام بعمليات في المستقبل