آخر الأخبار
28 آب 2021 - 10:51
28/08/2021 10:51:16
وصول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
وصول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاشتراكي,التقدمي,الحزب,رئيس,وصول,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً