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28 آب 2021 - 11:35
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ماكرون: هناك مناقشات أولية مع طالبان بشأن قضايا إنسانية وكيفية إخراج الناس المعرضين للخطر في أفغانستان

ماكرون: هناك مناقشات أولية مع طالبان بشأن قضايا إنسانية وكيفية إخراج الناس المعرضين للخطر في أفغانستان Lebanon, news ,lbci ,أخبار مناقشات,هناك,ماكرون,
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ماكرون: هناك مناقشات أولية مع طالبان بشأن قضايا إنسانية وكيفية إخراج الناس المعرضين للخطر في أفغانستان
Lebanon News
 
 
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