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28 آب 2021 - 11:35
28/08/2021 11:35:41
ماكرون: هناك مناقشات أولية مع طالبان بشأن قضايا إنسانية وكيفية إخراج الناس المعرضين للخطر في أفغانستان
ماكرون: هناك مناقشات أولية مع طالبان بشأن قضايا إنسانية وكيفية إخراج الناس المعرضين للخطر في أفغانستان
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LBCI News Lebanon
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