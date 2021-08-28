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28 آب 2021 - 12:16
28/08/2021 12:16:04
متحدث باسم طالبان: من المبكر أن نقرر إن كنا في حاجة لمساعدة من تركيا أو قطر في إدارة مطار كابول
متحدث باسم طالبان: من المبكر أن نقرر إن كنا في حاجة لمساعدة من تركيا أو قطر في إدارة مطار كابول
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LBCI News Lebanon
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