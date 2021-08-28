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28 آب 2021 - 14:37
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رويترز: الإمارات تستأنف إصدار تأشيرات سياحية للمسافرين الذين تم تطعيمهم ابتداء من 30 آب

رويترز: الإمارات تستأنف إصدار تأشيرات سياحية للمسافرين الذين تم تطعيمهم ابتداء من 30 آب Lebanon, news ,lbci ,أخبار تأشيرات,إصدار,تستأنف,الإمارات,رويترز,
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رويترز: الإمارات تستأنف إصدار تأشيرات سياحية للمسافرين الذين تم تطعيمهم ابتداء من 30 آب
Lebanon News
 
 
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