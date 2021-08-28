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28 آب 2021 - 14:53
28/08/2021 14:53:15
بايدن: القادة العسكريين أبلغوني بأن من المرجح جدا شن هجوم في أفغانستان خلال ما بين الساعات الأربع والعشرين والست والثلاثين المقبلة
بايدن: القادة العسكريين أبلغوني بأن من المرجح جدا شن هجوم في أفغانستان خلال ما بين الساعات الأربع والعشرين والست والثلاثين المقبلة
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LBCI News Lebanon
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