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28 آب 2021 - 14:53
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بايدن: القادة العسكريين أبلغوني بأن من المرجح جدا شن هجوم في أفغانستان خلال ما بين الساعات الأربع والعشرين والست والثلاثين المقبلة

بايدن: القادة العسكريين أبلغوني بأن من المرجح جدا شن هجوم في أفغانستان خلال ما بين الساعات الأربع والعشرين والست والثلاثين المقبلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار أبلغوني,العسكريين,القادة,بايدن,
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بايدن: القادة العسكريين أبلغوني بأن من المرجح جدا شن هجوم في أفغانستان خلال ما بين الساعات الأربع والعشرين والست والثلاثين المقبلة
Lebanon News
 
 
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