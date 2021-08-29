آخر الأخبار
29 آب 2021 - 04:08
Back

رويترز نقلا عن مصادر طبية: مقتل اثنين على الأقل وإصابة 16 في هجوم للحوثيين على قاعدة عسكرية في محافظة لحج اليمنية

رويترز نقلا عن مصادر طبية: مقتل اثنين على الأقل وإصابة 16 في هجوم للحوثيين على قاعدة عسكرية في محافظة لحج اليمنية Lebanon, news ,lbci ,أخبار طبية,مصادر,نقلا,رويترز,
episodes
رويترز نقلا عن مصادر طبية: مقتل اثنين على الأقل وإصابة 16 في هجوم للحوثيين على قاعدة عسكرية في محافظة لحج اليمنية
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً