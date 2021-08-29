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29 آب 2021 - 08:22
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التحكم المروري: انقلاب شاحنة داخل نفق الحازمية باتجاه جسر صفير والاضرار مادية وعناصر من مفرزة سير بعبدا تعمل على المعالجة

التحكم المروري: انقلاب شاحنة داخل نفق الحازمية باتجاه جسر صفير والاضرار مادية وعناصر من مفرزة سير بعبدا تعمل على المعالجة Lebanon, news ,lbci ,أخبار داخل,شاحنة,انقلاب,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: انقلاب شاحنة داخل نفق الحازمية باتجاه جسر صفير والاضرار مادية وعناصر من مفرزة سير بعبدا تعمل على المعالجة
Lebanon News
 
 
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