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29 آب 2021 - 08:22
29/08/2021 08:22:17
التحكم المروري: انقلاب شاحنة داخل نفق الحازمية باتجاه جسر صفير والاضرار مادية وعناصر من مفرزة سير بعبدا تعمل على المعالجة
التحكم المروري: انقلاب شاحنة داخل نفق الحازمية باتجاه جسر صفير والاضرار مادية وعناصر من مفرزة سير بعبدا تعمل على المعالجة
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LBCI News Lebanon
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