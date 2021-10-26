آخر الأخبار
26 تشرين الأول 2021 - 15:47
26/10/2021 15:47:27
مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني: عبد الله حمدوك وزوجته في منزلهما تحت حراسة مشددة
مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني: عبد الله حمدوك وزوجته في منزلهما تحت حراسة مشددة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الوزراء,رئيس,مقرب,مصدر,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً