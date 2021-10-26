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26 تشرين الأول 2021 - 16:20
26/10/2021 16:20:36
مصادر أمنية وطبية: مقتل 11 شخصا وإصابة 15 آخرين في هجوم شنه مسلحون مجهولون في قرية بمحافظة ديالى العراقية
مصادر أمنية وطبية: مقتل 11 شخصا وإصابة 15 آخرين في هجوم شنه مسلحون مجهولون في قرية بمحافظة ديالى العراقية
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LBCI News Lebanon
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