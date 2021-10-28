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28 تشرين الأول 2021 - 07:36
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التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق عام الكحالة باتجاه عاليه ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة

التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق عام الكحالة باتجاه عاليه ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار شاحنة,تعطل,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق عام الكحالة باتجاه عاليه ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة
Lebanon News
 
 
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