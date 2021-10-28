آخر الأخبار
28 تشرين الأول 2021 - 07:36
28/10/2021 07:36:17
التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق عام الكحالة باتجاه عاليه ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة
التحكم المروري: تعطل شاحنة على طريق عام الكحالة باتجاه عاليه ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار شاحنة,تعطل,المروري,التحكم,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً