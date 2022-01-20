آخر الأخبار
20 كانون الثاني 2022 - 10:17
Back

رويترز نقلا عن مصادر دبلوماسية فرنسية: إحياء اتفاق 2015 النووي لن يتسنى إذا واصلت إيران تطوير برنامجها النووي واستمرت المفاوضات على هذا النحو

رويترز نقلا عن مصادر دبلوماسية فرنسية: إحياء اتفاق 2015 النووي لن يتسنى إذا واصلت إيران تطوير برنامجها النووي واستمرت المفاوضات على هذا النحو Lebanon, news ,lbci ,أخبار دبلوماسية,مصادر,نقلا,رويترز,
episodes
رويترز نقلا عن مصادر دبلوماسية فرنسية: إحياء اتفاق 2015 النووي لن يتسنى إذا واصلت إيران تطوير برنامجها النووي واستمرت المفاوضات على هذا النحو
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً