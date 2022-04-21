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21 نيسان 2022 - 15:47
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ميشال المر لـ"سؤال انتخابي": "الوراثة السياسية" لا تُطبّق بالانتخابات النيابية انما الشعب هو من يقرر ويختار وأنا لا أتعاطى السياسة فقط وانما أقف أيضاً بجانب الناس

ميشال المر لـ"سؤال انتخابي": "الوراثة السياسية" لا تُطبّق بالانتخابات النيابية انما الشعب هو من يقرر ويختار وأنا لا أتعاطى السياسة فقط وانما أقف أيضاً بجانب الناس Lebanon, news ,lbci ,أخبار سؤال,quot,المر,ميشال,
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ميشال المر لـ&quot;سؤال انتخابي&quot;: &quot;الوراثة السياسية&quot; لا تُطبّق بالانتخابات النيابية انما الشعب هو من يقرر ويختار وأنا لا أتعاطى السياسة فقط وانما أقف أيضاً بجانب الناس
Lebanon News
 
 
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