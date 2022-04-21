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21 نيسان 2022 - 15:47
21/04/2022 15:47:09
ميشال المر لـ"سؤال انتخابي": "الوراثة السياسية" لا تُطبّق بالانتخابات النيابية انما الشعب هو من يقرر ويختار وأنا لا أتعاطى السياسة فقط وانما أقف أيضاً بجانب الناس
ميشال المر لـ"سؤال انتخابي": "الوراثة السياسية" لا تُطبّق بالانتخابات النيابية انما الشعب هو من يقرر ويختار وأنا لا أتعاطى السياسة فقط وانما أقف أيضاً بجانب الناس
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