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22 نيسان 2022 - 05:26
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الأمم المتحدة تعبّر عن "قلقها العميق إزاء تصعيد العنف" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة

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الأمم المتحدة تعبّر عن &quot;قلقها العميق إزاء تصعيد العنف&quot; في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة
Lebanon News
 
 
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