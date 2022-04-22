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22 نيسان 2022 - 05:26
22/04/2022 05:26:59
الأمم المتحدة تعبّر عن "قلقها العميق إزاء تصعيد العنف" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة
الأمم المتحدة تعبّر عن "قلقها العميق إزاء تصعيد العنف" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة
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LBCI News Lebanon
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