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22 نيسان 2022 - 08:11
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قطع اوتوستراد صور صيدا عند مفرق بلدة الصرفند إحتجاجا على استمرار توقيف مطلق النار في حادثة الصرفند الذي أوقفته مديرية المخابرات الاربعاء الماضي

قطع اوتوستراد صور صيدا عند مفرق بلدة الصرفند إحتجاجا على استمرار توقيف مطلق النار في حادثة الصرفند الذي أوقفته مديرية المخابرات الاربعاء الماضي Lebanon, news ,lbci ,أخبار صيدا,اوتوستراد,
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قطع اوتوستراد صور صيدا عند مفرق بلدة الصرفند إحتجاجا على استمرار توقيف مطلق النار في حادثة الصرفند الذي أوقفته مديرية المخابرات الاربعاء الماضي
Lebanon News
 
 
 
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