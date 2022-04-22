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22 نيسان 2022 - 08:11
22/04/2022 08:11:58
قطع اوتوستراد صور صيدا عند مفرق بلدة الصرفند إحتجاجا على استمرار توقيف مطلق النار في حادثة الصرفند الذي أوقفته مديرية المخابرات الاربعاء الماضي
قطع اوتوستراد صور صيدا عند مفرق بلدة الصرفند إحتجاجا على استمرار توقيف مطلق النار في حادثة الصرفند الذي أوقفته مديرية المخابرات الاربعاء الماضي
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LBCI News Lebanon
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