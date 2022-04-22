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22 نيسان 2022 - 11:42
22/04/2022 11:42:18
التحكم المروري: اعادة فتح السير على طريق صيدا صور محلة الصرفند والسير عاد الى طبيعته
التحكم المروري: اعادة فتح السير على طريق صيدا صور محلة الصرفند والسير عاد الى طبيعته
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LBCI News Lebanon
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