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22 نيسان 2022 - 11:42
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التحكم المروري: اعادة فتح السير على طريق صيدا صور محلة الصرفند والسير عاد الى طبيعته

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التحكم المروري: اعادة فتح السير على طريق صيدا صور محلة الصرفند والسير عاد الى طبيعته
Lebanon News
 
 
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