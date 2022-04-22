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22 نيسان 2022 - 13:26
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الشامي للـLBCI: القوانين المطلوب من لبنان اقرارها كي يصبح البرنامج مع صندوق النقد نهائيا هي مشروع الموازنة وتعديل قانون السرية المصرفية وقانون اعادة هيكلة المصارف الذي تعمل عليه الحكومة ويجب ان ترسله قبل الانتخابات والكابيتال كونترول

الشامي للـLBCI: القوانين المطلوب من لبنان اقرارها كي يصبح البرنامج مع صندوق النقد نهائيا هي مشروع الموازنة وتعديل قانون السرية المصرفية وقانون اعادة هيكلة المصارف الذي تعمل عليه الحكومة ويجب ان ترسله قبل الانتخابات والكابيتال كونترول Lebanon, news ,lbci ,أخبار المطلوب,القوانين,للـLBCI,الشامي,
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الشامي للـLBCI: القوانين المطلوب من لبنان اقرارها كي يصبح البرنامج مع صندوق النقد نهائيا هي مشروع الموازنة وتعديل قانون السرية المصرفية وقانون اعادة هيكلة المصارف الذي تعمل عليه الحكومة ويجب ان ترسله قبل الانتخابات والكابيتال كونترول
Lebanon News
 
 
 
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