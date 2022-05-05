آخر الأخبار
05 أيار 2022 - 03:06
Back

السفير هادي هاشم للـLBCI: جاهزون لعملية اقتراع المغتربين وصناديق الاقتراع وصلت وكل المعضلات تتم معالجتها والترتيبات تسير على قدم وساق وهناك امور تستكمل كي تكون العملية الانتخابية كاملة

السفير هادي هاشم للـLBCI: جاهزون لعملية اقتراع المغتربين وصناديق الاقتراع وصلت وكل المعضلات تتم معالجتها والترتيبات تسير على قدم وساق وهناك امور تستكمل كي تكون العملية الانتخابية كاملة Lebanon, news ,lbci ,أخبار جاهزون,للـLBCI,هاشم,هادي,السفير,
episodes
السفير هادي هاشم للـLBCI: جاهزون لعملية اقتراع المغتربين وصناديق الاقتراع وصلت وكل المعضلات تتم معالجتها والترتيبات تسير على قدم وساق وهناك امور تستكمل كي تكون العملية الانتخابية كاملة
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً