آخر الأخبار
05 أيار 2022 - 03:06
05/05/2022 03:06:04
السفير هادي هاشم للـLBCI: جاهزون لعملية اقتراع المغتربين وصناديق الاقتراع وصلت وكل المعضلات تتم معالجتها والترتيبات تسير على قدم وساق وهناك امور تستكمل كي تكون العملية الانتخابية كاملة
السفير هادي هاشم للـLBCI: جاهزون لعملية اقتراع المغتربين وصناديق الاقتراع وصلت وكل المعضلات تتم معالجتها والترتيبات تسير على قدم وساق وهناك امور تستكمل كي تكون العملية الانتخابية كاملة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار جاهزون,للـLBCI,هاشم,هادي,السفير,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً