آخر الأخبار
05 أيار 2022 - 03:06
Back

السفير هادي هاشم للـLBCI: وزارة الخارجية تقوم بأكبر عملية لوجستية بتاريخ لبنان الحديث وعملية المراقبة ستكون شفافة وجاهزون لمعالجة كل المشكلات

السفير هادي هاشم للـLBCI: وزارة الخارجية تقوم بأكبر عملية لوجستية بتاريخ لبنان الحديث وعملية المراقبة ستكون شفافة وجاهزون لمعالجة كل المشكلات Lebanon, news ,lbci ,أخبار وزارة,للـLBCI,هاشم,هادي,السفير,
episodes
السفير هادي هاشم للـLBCI: وزارة الخارجية تقوم بأكبر عملية لوجستية بتاريخ لبنان الحديث وعملية المراقبة ستكون شفافة وجاهزون لمعالجة كل المشكلات
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً