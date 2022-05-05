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05 أيار 2022 - 03:06
05/05/2022 03:06:31
السفير هادي هاشم للـLBCI: وزارة الخارجية تقوم بأكبر عملية لوجستية بتاريخ لبنان الحديث وعملية المراقبة ستكون شفافة وجاهزون لمعالجة كل المشكلات
السفير هادي هاشم للـLBCI: وزارة الخارجية تقوم بأكبر عملية لوجستية بتاريخ لبنان الحديث وعملية المراقبة ستكون شفافة وجاهزون لمعالجة كل المشكلات
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