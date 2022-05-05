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05 أيار 2022 - 13:13
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السفير اللبناني لدى السعودية فوزي كبارة للـLBCI: ورشة العمل في السفارة قائمة ومستمرة حتى الصباح وذلك لحسن سير العملية الانتخابية

السفير اللبناني لدى السعودية فوزي كبارة للـLBCI: ورشة العمل في السفارة قائمة ومستمرة حتى الصباح وذلك لحسن سير العملية الانتخابية Lebanon, news ,lbci ,أخبار فوزي,السعودية,اللبناني,السفير,
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السفير اللبناني لدى السعودية فوزي كبارة للـLBCI: ورشة العمل في السفارة قائمة ومستمرة حتى الصباح وذلك لحسن سير العملية الانتخابية
Lebanon News
 
 
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