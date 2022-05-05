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05 أيار 2022 - 15:47
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بايدن يعيّن كارين جان-بيار متحدثة باسم البيت الأبيض لتكون أول امرأة من البشرة السوداء تشغل هذا المنصب

بايدن يعيّن كارين جان-بيار متحدثة باسم البيت الأبيض لتكون أول امرأة من البشرة السوداء تشغل هذا المنصب Lebanon, news ,lbci ,أخبار بيار,كارين,يعيّن,بايدن,
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بايدن يعيّن كارين جان-بيار متحدثة باسم البيت الأبيض لتكون أول امرأة من البشرة السوداء تشغل هذا المنصب
Lebanon News
 
 
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