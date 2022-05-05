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05 أيار 2022 - 15:47
05/05/2022 15:47:59
بايدن يعيّن كارين جان-بيار متحدثة باسم البيت الأبيض لتكون أول امرأة من البشرة السوداء تشغل هذا المنصب
بايدن يعيّن كارين جان-بيار متحدثة باسم البيت الأبيض لتكون أول امرأة من البشرة السوداء تشغل هذا المنصب
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LBCI News Lebanon
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