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06 أيار 2022 - 00:58
06/05/2022 00:58:38
السفير هادي هاشم للـLBCI: العملية ديمقراطية و"سلسة" وتم رصد مخالفة في أحد المراكز وأُزيلت خيمة تابعة لأحد الأحزاب
السفير هادي هاشم للـLBCI: العملية ديمقراطية و"سلسة" وتم رصد مخالفة في أحد المراكز وأُزيلت خيمة تابعة لأحد الأحزاب
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