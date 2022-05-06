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06 أيار 2022 - 06:30
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"لادي" سجلت إعتراضًا شفهيًا بسبب توقف شاشات المراقبة لمدة ١٥ دقيقة تقريبًا لأسباب تقنية وبطء في الإنترنت لتعود إلى العمل منذ بعض الدقائق

"لادي" سجلت إعتراضًا شفهيًا بسبب توقف شاشات المراقبة لمدة ١٥ دقيقة تقريبًا لأسباب تقنية وبطء في الإنترنت لتعود إلى العمل منذ بعض الدقائق Lebanon, news ,lbci ,أخبار إعتراضًا,سجلت,quot,لادي,quot,
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&quot;لادي&quot; سجلت إعتراضًا شفهيًا بسبب توقف شاشات المراقبة لمدة ١٥ دقيقة تقريبًا لأسباب تقنية وبطء في الإنترنت لتعود إلى العمل منذ بعض الدقائق
Lebanon News
 
 
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