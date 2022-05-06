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06 أيار 2022 - 06:30
06/05/2022 06:30:46
"لادي" سجلت إعتراضًا شفهيًا بسبب توقف شاشات المراقبة لمدة ١٥ دقيقة تقريبًا لأسباب تقنية وبطء في الإنترنت لتعود إلى العمل منذ بعض الدقائق
"لادي" سجلت إعتراضًا شفهيًا بسبب توقف شاشات المراقبة لمدة ١٥ دقيقة تقريبًا لأسباب تقنية وبطء في الإنترنت لتعود إلى العمل منذ بعض الدقائق
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LBCI News Lebanon
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