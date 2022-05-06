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06 أيار 2022 - 07:19
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بو حبيب: 27% هي نسبة الاقتراع حتى الآن ونأمل أن ينتخب 70% من الذين سجلوا أسماءهم في الخارج وهذه النسبة جيدة

بو حبيب: 27% هي نسبة الاقتراع حتى الآن ونأمل أن ينتخب 70% من الذين سجلوا أسماءهم في الخارج وهذه النسبة جيدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار حبيب,
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بو حبيب: 27% هي نسبة الاقتراع حتى الآن ونأمل أن ينتخب 70% من الذين سجلوا أسماءهم في الخارج وهذه النسبة جيدة
Lebanon News
 
 
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