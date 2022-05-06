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06 أيار 2022 - 07:21
06/05/2022 07:21:17
نصار: نبارك لوزارتي الداخلية والخارجية على هذا الانجاز الذي وعدنا به منذ اليوم الأول كحكومة
نصار: نبارك لوزارتي الداخلية والخارجية على هذا الانجاز الذي وعدنا به منذ اليوم الأول كحكومة
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LBCI News Lebanon
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