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06 أيار 2022 - 07:21
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نصار: نبارك لوزارتي الداخلية والخارجية على هذا الانجاز الذي وعدنا به منذ اليوم الأول كحكومة

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نصار: نبارك لوزارتي الداخلية والخارجية على هذا الانجاز الذي وعدنا به منذ اليوم الأول كحكومة
Lebanon News
 
 
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