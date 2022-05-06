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06 أيار 2022 - 09:59
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ميقاتي من وزارة الخارجية: تتم معالجة كل إشكال فور حصوله ونأمل أن تنتج انتخابات 15 أيار برلماناً يحمل التغيير

ميقاتي من وزارة الخارجية: تتم معالجة كل إشكال فور حصوله ونأمل أن تنتج انتخابات 15 أيار برلماناً يحمل التغيير Lebanon, news ,lbci ,أخبار الخارجية,وزارة,ميقاتي,
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ميقاتي من وزارة الخارجية: تتم معالجة كل إشكال فور حصوله ونأمل أن تنتج انتخابات 15 أيار برلماناً يحمل التغيير
Lebanon News
 
 
 
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