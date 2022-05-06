آخر الأخبار
06 أيار 2022 - 09:59
06/05/2022 09:59:19
ميقاتي من وزارة الخارجية: تتم معالجة كل إشكال فور حصوله ونأمل أن تنتج انتخابات 15 أيار برلماناً يحمل التغيير
ميقاتي من وزارة الخارجية: تتم معالجة كل إشكال فور حصوله ونأمل أن تنتج انتخابات 15 أيار برلماناً يحمل التغيير
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الخارجية,وزارة,ميقاتي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً