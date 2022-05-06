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06 أيار 2022 - 13:45
06/05/2022 13:45:03
السفير هادي هاشم للـLBCI: العملية الانتخابية كانت شفافة ونزيهة ولم يسجل اي اعتراض وكان هناك عدد من الشوائب التي تمت معالجتها والارقام التي صدرت هي أولية فيما الارقام النهائية ستصدر في 15 أيار
السفير هادي هاشم للـLBCI: العملية الانتخابية كانت شفافة ونزيهة ولم يسجل اي اعتراض وكان هناك عدد من الشوائب التي تمت معالجتها والارقام التي صدرت هي أولية فيما الارقام النهائية ستصدر في 15 أيار
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