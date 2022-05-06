السفير هادي هاشم للـLBCI: العملية الانتخابية كانت شفافة ونزيهة ولم يسجل اي اعتراض وكان هناك عدد من الشوائب التي تمت معالجتها والارقام التي صدرت هي أولية فيما الارقام النهائية ستصدر في 15 أيار