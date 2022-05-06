وزير الخارجية: لدينا نتائج تقريبية ونسبة الاقتراع في كل الدول حوالى 59% والنسبة الاكبر في سوريا نحو 84% وثم طهران 74% ثم قطر 66% يليها الكويت والاردن 60 % والبحرين 66% والسعودية 49% وعمان 66% وبغدلد 48% ومن ثم مصر