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06 أيار 2022 - 16:03
06/05/2022 16:03:57
وزير الخارجية: لدينا نتائج تقريبية ونسبة الاقتراع في كل الدول حوالى 59% والنسبة الاكبر في سوريا نحو 84% وثم طهران 74% ثم قطر 66% يليها الكويت والاردن 60 % والبحرين 66% والسعودية 49% وعمان 66% وبغدلد 48% ومن ثم مصر
وزير الخارجية: لدينا نتائج تقريبية ونسبة الاقتراع في كل الدول حوالى 59% والنسبة الاكبر في سوريا نحو 84% وثم طهران 74% ثم قطر 66% يليها الكويت والاردن 60 % والبحرين 66% والسعودية 49% وعمان 66% وبغدلد 48% ومن ثم مصر
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LBCI News Lebanon
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