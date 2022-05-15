آخر الأخبار
15 أيار 2022 - 01:13
Back

الوكالة الوطنية للاعلام: صناديق الاقتراع لم تفتح في قلم الغابات في قضاء جبيل بسبب عدم حضور رئيس القلم حتى الساعة

الوكالة الوطنية للاعلام: صناديق الاقتراع لم تفتح في قلم الغابات في قضاء جبيل بسبب عدم حضور رئيس القلم حتى الساعة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاقتراع,صناديق,للاعلام,الوطنية,الوكالة,
episodes
الوكالة الوطنية للاعلام: صناديق الاقتراع لم تفتح في قلم الغابات في قضاء جبيل بسبب عدم حضور رئيس القلم حتى الساعة
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً