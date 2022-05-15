آخر الأخبار
15 أيار 2022 - 01:22
Back

الوكالة الوطنية: في بلدة خرطوم الجنوبية سجل عدم وجود محاضر في حين وجدت في كفربيت 24 لائحة فقط وبقية اللوائح تابعة لصور

الوكالة الوطنية: في بلدة خرطوم الجنوبية سجل عدم وجود محاضر في حين وجدت في كفربيت 24 لائحة فقط وبقية اللوائح تابعة لصور Lebanon, news ,lbci ,أخبار خرطوم,بلدة,الوطنية,الوكالة,
episodes
الوكالة الوطنية: في بلدة خرطوم الجنوبية سجل عدم وجود محاضر في حين وجدت في كفربيت 24 لائحة فقط وبقية اللوائح تابعة لصور
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً