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15 أيار 2022 - 01:22
15/05/2022 01:22:59
الوكالة الوطنية: في بلدة خرطوم الجنوبية سجل عدم وجود محاضر في حين وجدت في كفربيت 24 لائحة فقط وبقية اللوائح تابعة لصور
الوكالة الوطنية: في بلدة خرطوم الجنوبية سجل عدم وجود محاضر في حين وجدت في كفربيت 24 لائحة فقط وبقية اللوائح تابعة لصور
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LBCI News Lebanon
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