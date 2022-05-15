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15 أيار 2022 - 01:21
15/05/2022 01:21:38
الوكالة الوطنية للاعلام: عملية الاقتراع في بلدة مار بطرس في المتن الشمالي لم تبدأ بعد نتيجة نسيان رئيس القلم الختم والشمع الأحمر في وزارة الداخلية وتتم معالجة الموضوع
الوكالة الوطنية للاعلام: عملية الاقتراع في بلدة مار بطرس في المتن الشمالي لم تبدأ بعد نتيجة نسيان رئيس القلم الختم والشمع الأحمر في وزارة الداخلية وتتم معالجة الموضوع
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LBCI News Lebanon
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