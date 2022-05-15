آخر الأخبار
15 أيار 2022 - 01:31
Back

الوكالة الوطنية: تأخّر بدء العملية الانتخابية في أحد الأقلام في ابل السقي وقبريخا لعدم وجود أربطة داخل صندوق الاقتراع

الوكالة الوطنية: تأخّر بدء العملية الانتخابية في أحد الأقلام في ابل السقي وقبريخا لعدم وجود أربطة داخل صندوق الاقتراع Lebanon, news ,lbci ,أخبار العملية,تأخّر,الوطنية,الوكالة,
episodes
الوكالة الوطنية: تأخّر بدء العملية الانتخابية في أحد الأقلام في ابل السقي وقبريخا لعدم وجود أربطة داخل صندوق الاقتراع
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً